Eluaegne võimlemisõpetaja Luule Sulg armus mitte sporti, vaid õpetamisse

“Lihased peavad olema toonuses – ütlen oma õpilastele, et öelgu nad emadele ka, et kui diivanilt televiisorit vaatavad, siis tõstku vahepeal ikka jalgu ja tugevdagu kõhulihaseid!” soovitab Sulg ning ripub ise igal koolipäeval varbseinal. “Kui varbseina pole, siis võib rippuda ka redeli või puuoksa küljes!”

“Võimlemisõpetaja esimene ülesanne on laps oma keha liigutama panna. Veel enne last tuleks sportimise pisik süstida lapsevanematesse,” räägib Sulg, kellel on kokku olnud umbes 1500 õpilast.

Suvel sukeldub õpetaja Sulg oma aeda: tuhanded lilled kaktustest roosideni on kirg, tänu millele on ta kauni kodu tiitleid saanud alates Mart Laari valitsusajast.

“Nii nagu mul pole olnud lemmikõpilasi, ei ole mul ka lemmiklille. Mõlemad – nii aiandus kui kool – on mitte mu töö, vaid hobid. See, et ma õige eriala valisin, on andnud mulle haruldase tervise, elurõõmu ja väga palju sõpru,” ütleb ta.