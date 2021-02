Praeguseks on loodud juba mitmeid vaktsiine, mis tõestatult aitavad vältida Covid-19 viiruse nakkusega haigestumist. Eestitki on varustanud juba kolm vaktsiinitootjat - Pfizer/BioNTech, Moderna ja AstraZeneca. Kõik kolm on tüübilt sellised, mis vajavad vaktsineerimiseks kahe doosi süstimist teatud aja järel.

Kaht doosi vajavaid vaktsiine on ilmselt Euroopas käibele tulemas veelgi - peagi on kasutusloa ootel ka vaktsiinitootjatele nagu CureVac ja Sanofi-GSK.