Teenetemärgiga tunnustatud Tanel Bulitko on Eesti karjaaretust suunanud veerand sajandit

Põllumajandusreformi ja Vene turu kriiside tõttu tekkis sajandivahetuseks oht, et tõukarja hulk langeb alla aretuseks vajaliku piiri. Koos kolleegidega pani Bulitko aluse ETKÜ noorpullikasvandusele. Renditi kaks lauta, kuhu osteti kokku parima toodanguga lehmade 1,5–2kuused pullvasikad. Edasi hakkas ühistu USAst ja Kanadast ostma embrüoid, mis siirdati siin mullikatele. Sündinud pullvasikatega täiendati noorpullikasvandust.

20aastase sihipärase töö tulemusena on meil praeguseks tekkinud suur hulk müügikõlblikku karja. Tõuloomamüügi süsteemi käimalükkamine – ostjate leidmine, nõuetekohaste mullikate otsimine, omanike õpetamine ja julgustamine, loomade kokkuvedu, veterinaarprotseduurid jne – on olnud suur töö.

“Esimesed kontaktid tulid ikka väga raskelt, aga nüüd on meie mullikaid müüdud isegi Hollandisse, kust olime ise harjunud ostma,” räägib Bulitko. Praeguseks on Eesti tõuloomad omaette kaubamärk nii Euroopas kui ka kolmandates riikides ja soovijaid on rohkem, kui pakkuda jõutakse.