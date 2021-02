Kotka ja must-toonekure pesapaiku hakatakse karmimalt kaitsma

Kõik teadaolevad kotka ja must-toonekure pesad on kaitstud nii, et inimene oma tegevusega linde võimalikult vähe häiriks ja pesaümbruses mets säiliks. Juhul kui mõni pesapuu aga paiknes sihtkaitsevööndi piiril, võis juhtuda, et ümbruskonnas toimunud metsaraie muutis pesakoha lindudele sobimatuks ning see jäeti maha. Seetõttu moodustub edaspidi kõigile kotka ja must-toonekure pesadele automaatne püsielupaiga poolring, mille ulatus pesapuust on väljapoole senist sihtkaitsevööndit jäävale alale sõltuvalt liigist 100–500 meetrit.

