Üürnik teatas, et üürikorteri aknatihendite vahelt puhub tuul ja kapi taga on väike hallitusetriip. Kuu aja pärast saatis ta sõnumi, kus teatas, et kuna puudused pole likvideeritud, alandab ta üüri 30 protsenti. Kas üürnikul on lubatud omavoliliselt ja ühepoolselt üüri vähendada?



Maalehe lugeja