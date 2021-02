UUSI SEADUSI | Hoidke piip ja prillid!

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist selgitati, et vingugaasiandur on küll kohustuslik, kuid see peab olema paigutatud nii, et sellest ka kasu oleks. Kui küttegaasiseade paikneb näiteks abiruumis, kuhu on paigaldatud ka vingugaasiandur, ei pruugi selle signaal jõuda inimesteni elu- või magamistoas. Küttegaasiseadmetega kodudes tasub andurite asukohad ja töökindlus kindlasti üle kontrollida.