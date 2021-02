Aivar Viidik: Hiiumaal läheb üllatavalt hästi, kohati isegi paremini kui enne koroonat

Ma pean oluliseks, et igal Eesti piirkonnal oleks oma esindaja, ka Hiiumaal. Kui ma ei eksi, siis hiidlastel oli viimati oma esindaja riigikogus 2015. aastal.



Kasutate nii-öelda kahe tooli seadust ja jätkate suure tõenäosusega ka Hiiumaa volikogu esimehena. Kas teil jäi volikogus nii palju aega üle või te ei kavatse riigikogus üleliia panustada? Mõlemad on ju täistöökohad.

Ma tooksin paar paralleeli. Helir-Valdor Seeder on korraga Viljandi linnavolikogu esimees ja riigikogu liige, Jaanus Karilaid on samamoodi Haapsalu linnavolikogu esimees, Andrei Korobeinik tegutseb riigikogu kõrvalt Pärnu linnavolikogu esimehena. Kui neid piirkondi vaadata, siis on nad Hiiumaast palju suuremad.

Olen kindel, et minu töövõime ei ole nende omast kehvem.

Te siis usute, et üks töö teise pärast ei kannata?

Olen analüüsinud riigikogu töökava ja volikogu töö intensiivsust. Palju tööd saab teha arvuti tagant, riigikogu istungitest saab ka veebi vahendusel osa võtta. Ma ei näe kahe töö ühildamises probleemi. Muidugi, kui tekib tõsine ressursinappus, siis tuleb asjad ümber vaadata.

Selle aastanumbri sees peaks Hiiumaal laienema kiire internet. See kindlasti soosib Hiiumaalt kaugtöö tegemist.



See projekt ehk uute ühenduste loomine on Hiiumaa kui ääreala jaoks ülioluline.

Vaatasin just statistikaameti analüüsi. Hiiumaa on kogu Eesti kontekstis teisel kohal kaugtöö tegemises. Hiiumaa numbrid on selles osas muljetavaldavad, sisuliselt kahekordsed, võrreldes koroonaeelse ajaga. Loodan, et kaugtöö on uus normaalsus, ja mitte ainult kriisitingimustes.

Hiiumaa esindajad on väga harva riigikokku pääsenud. Mida kasulikku loodate korda saata? Teie isiklik moto on kuuldavasti “Teeme Hiiumaa suureks!”.



Üks pluss Hiiumaa jaoks on nüüd väärtuslikus infoväljas olemine. Et kohalikul tasandil on see teadmine, mis toimub kõrgemal tasandil – millised on mõtted, ettepanekud. Ja mina olen see, kes saab edastada ka kohalike hääli ja soove kõrgemale tasandile.



Aga midagi konkreetsemalt?