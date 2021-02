Aivar Viidik: Hiiumaal läheb üllatavalt hästi, võib-olla isegi paremini kui enne koroonat

Valitsusevahetusega sai riigikokku üheksa uut liiget. Teie asendate kaitseministriks läinud Kalle Laanetit. Miks te ikkagi otsustasite riigikokku minna?

Ma pean oluliseks, et igal Eesti piirkonnal oleks oma esindaja, ka Hiiumaal. Kui ma ei eksi, siis hiidlastel oli viimati oma esindaja riigikogus 2015. aastal.

Hiiumaa esindajad on väga harva riigikokku pääsenud. Mida kasulikku loodate korda saata? Teie isiklik moto on kuuldavasti “Teeme Hiiumaa suureks!”.

Üks pluss Hiiumaa jaoks on nüüd väärtuslikus infoväljas olemine. Et kohalikul tasandil on see teadmine, mis toimub kõrgemal tasandil – millised on mõtted, ettepanekud. Ja mina olen see, kes saab edastada ka kohalike hääli ja soove kõrgemale tasandile.

Aga midagi konkreetsemalt?

Ei oskagi hoobilt midagi välja tuua.