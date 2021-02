Tihti arvatakse, et põllumajandus on üks väga viletsalt digitaliseeritud valdkond. See ettekujutus ei vasta päriselt tõele. Aeg, kus põlluraamatuid peeti paberil ja töömeeste tunnid pandi kirja koltunud vihikusse, on ammu möödas. Kogu info – missugusel põllumassiivil ja mis aastal milline kultuur kasvas, kui palju kasutati seal seemneid, taimekaitsevahendeid ja väetisi – on täna reeglina digitaalsel kujul olemas.