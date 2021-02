Märts on läbi aegade olnud teatrikuu. Rõhutan siin, et teatreid ei pandud kinni, peatati vaid etendustegevus. See aga tähendab, et näitlejad ja lavastajad saavad teha edasi proove ja valmistada ette uuslavastusi. See omakorda tähendab, et kui teatrid äkki aprillis taas publikule mängida saavad, on just selles kuus eeldatavalt 21 esietendust.