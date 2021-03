Järjejutt SOOME TÖÖLE | lõpuks on kõik ainult enesemüümine, Turus me oleme vennad ja õed

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Või siis, et Turus me oleme vennad ja õed.”

“Kuule, ega keegi ei ole kohustatud minu vahendusteenust kasutama. Igaüks võib endale ise töö ja elukoha leida, paberid korda ajada ja head palka nõuda. Ainult et selleks tuleb vaeva näha, kõigepealt keel selgeks õppida. Minu juurde jõuavad ikka need, kes tahavad lihtsamini saada, kuid selle eest maksmist peetakse minu ahnuseks. Aga see, et minul kulub raha näiteks raamatupidamisele ja palgaarvestusele, selle peale ei tule vist keegi. Muide, mul ongi praegu jama kaelas, sest minu Lasku-Liisa andis lahkumisavalduse. Tema tahab õhtuti puhata.”

“Miks sa siis sunnid teda sellisel ajal tööd tegema?” imestas Ott.