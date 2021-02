Ökoblogi pidaja: viimase hetkeni üritasin leida enda ja teiste jaoks põhjendusi, et prügi peab sorteerima. Kuidas ma nüüd ütlen, et seda tuleb teha?

Papi sõnul on väga oluline, et temasugused keskkonnateadlikud inimesed põhjendaksid enda jaoks ka ära, miks see on oluline, sest nemad on eeskujuks ülejäänud rahvale.

"Ühesõnaga tegi väga kurvaks ja ma ei tea, kuidas edasi," ütles Papp, et tema üritab pakendeid vältida nii palju kui võimalik. "Seda võiks palju rohkem soodustada, kuna me teame, et pakendite ringlusse võtmine on nii keeruline. Aga kui ma ei elaks turu kõrval, oleks mul väga keeruline pakendivaba elustiili viljeleda," rääkis Papp.

Heinma sõnul on murekohaks just avalikud konteinerpargid, kus pakendite hulka satub ka muud prügi. Kui aga inimese kodust viiakse kenasti sorteeritud pakend otse minema, saab Heinma sõnul kindel olla, et see ei lähe põletamisse, vaid suunatakse ringlusesse.

Senikaua, kuni pakendi kogumine käib anonüümsena avalikust võrgust, kus keegi ei tea, millist pakendit sinna pandi, on 40% ringlussesse jõudmine hea tulemus, ütles Heinma. Lahenduseks oleks tema sõnul see, kui pakendikogumine tuuakse kodude juurde. Kui kodude juurest seda ära viiakse, siis inimene on hoolsam sorteerija ja materjali kvaliteet on oluliselt parem. Nõnda tõuseks tema sõnul ringlusse võetav materjali osakaal 80%ni.

Pakendipettuse ilmsikstulekut käsitleti tänases "Terevisioonis" alates 43. minutist.