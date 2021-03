Toivo Räägel: nälg tapab rutem kui koroona

Pikk majanduskriis on eriti ohtlik Eesti põllumajandusele. Taimekasvatuses saavad talunikud tulu vaid kord aastas pärast saagi müüki. Piimakasvatuses tilgub raha aasta ringi, kui piimakombinaat vahepeal pankrotti ei lähe. See omakorda viib piimatootja pankrotti. Kahjuks ei ole lehm treipink, mida saab valutult aastaks vooluvõrgust välja lülitada. Tema tahab iga päev süüa ja lüpsmist. Põllumajandusministeeriumi nõunik Ants Laansalu väitis omal ajal, et kui Eesti piimakarjad hävitada, siis nende taastamine võtab aega vähemalt 15 aastat.