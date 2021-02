Scandagra Eesti AS agri müügijuht: meie tugevus on pühendumine, partnerlus ja eestvedamine

Mainisite, et teil on ka kauplused üle Eesti. Kellele on kauplused suunatud?

Meie kauplused pole suunatud ainult põllumeestele. Ootame sinna kõiki, kes puutuvad kokku vähemal või suuremal määral loomadega, toimetavad aias või omavad farmi. Sealt leiab kõike vajalikku taimekasvatuseks, loomakasvatuseks või isegi ratsaspordiga tegelemiseks. Meie populaarsemateks müügiartikliteks on kindlasti meie oma tehases toodetud söödad. Pakume söötasid sigadele, veistele, hobustele, lammastele, erinevatele kodulindudele, karusloomadele, karpkaladele ja küülikutele. Söötade müük on meil esindatud ka hulgimüügina väljaspool kaupluseid. Lisaks eelnevale leiab poest nii väga spetsiifilisi farmitarvikuid kui ka täiesti igapäevaselt kasutatavaid muruseemneid või väetisi.

Hetkel on meil kokku 6 kauplust: Viljandis, Võrus, Tartus, Rakveres, Pärnus ja Jüris. Kindlasti ei saa mainimata jätta, et aprillis avame kaupluse Kuressaares. 2 aastat tagasi alustas Saaremaal tööd müügispetsialist ning sellest tulenevalt on Scandagra Saaremaal üha rohkem tuntust kogunud. Tänaseks on kliendid hakanud küsima üha rohkem kaupluse järele ning kui nõudlus on olemas, tuleb asi ära teha.