Telemäng toob ekraanile nupukad paarid, kel kõigil ka oma põnev lugu rääkida

Telemäng “Kui vana ma olen?” alustab 12. märtsil ja edaspidi ollaksegi eetris reede õhtul kell 20. See on meelelahutuslik ajugümnastika paaridele, igas saates ühele, kes peab siis etteantud vihjete najal ära arvama saatemeeskonna välja valitud täiesti suvaliste Eesti inimeste vanuse. Need inimesed on küll eestimaalased, aga ei pruugi alati olla eestlased.

Võistlejatel on kasutada viis vihjekategooriat, kusjuures vihjed on säärased, mis eeldavad osalejatelt kaunis laia silmaringi ja mitmest vallast teadmisi. Selles mõttes võib uut saadet võrrelda ka klassikalise mälumänguga, millele on lihtsalt antud lõbus ja mängulisem vorm.