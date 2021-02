ERISAADE | Karmi tõe paljastanud prügieksperimendi jälgedes: mis siis nüüd edasi teha?

Teemasse süvenedes sai selgeks, et jäätmeprobleem on palju suurem, kui alguses arvati.

Ühest küljest selgub, et kogutud pakendeid on nendes kasutatud erinevat liiki materjalide tõttu liialt kallis ja keeruline ümber töödelda. Teisalt toovad tootjavastutusorganisatsioonid probleemina välja kehva sorteerimise.

Heli Raamets märkis, et uuringud näitavad tõepoolest, et on piirkondi, kust on keeruline saada korralikult sorteeritud jäätmeid, ning näib, et inimesed kasutavad konteinereid kogu oma prügist lahti saamiseks.