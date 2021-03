Pühapäeva õhtupoolikuks oli suurvesi ja laupäevane üleujutus üksjagu taandunud. Palju jääkamakaid oli jõekäärude taga kaldasse takerdunud ega liikunud. Võib-olla sulavad lihtsalt vette ära.

Samas kevadetunne aina süveneb, sest lund on vähem alles. Põllud ümberringi on rohelised, nii talivilja all olevad kui heinapõllud. Õhtupoolikul oli taliodra orasel toitumas ühes nurgas viis, teises kaks metskitse. Nemad on ellujääjad, kel rängem lumine aeg juba üle elatud ja toidupuuduse kartust pole.