Eestis kasutab internetti 90% elanikkonnast, mis on üks suuremaid näitajaid Euroopas, annab teada Eesti ettevõtte Marketplaces ülevaade. Veebioste tegi neist 68% ja seda on rohkem kui naaberriikides. Lätis on internetikasutajaid sama palju, kuid veebiostude määr vaid 56%. Leedu andmed on vastavalt 84 ja 54%.