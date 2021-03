Pruuni kübaraga Mare Heimar Lengile: sina suudled teistest poistest palju paremini!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Miks on naised nii olulised, et neile isegi tähtpäev pühendada?

Ütlen kohe ära, et järgnevast loost ammendavat vastust sellele küsimusele ei tule. Aga oma arvamust nõustusin välja ütlema põhjusel, et äkki järgmisel aastal enam ei saa, ei tohigi naistest südamlikult ja ausalt kirjutada!

Või kui, siis tuleb seda teha nii, nagu peab – et miks makstakse naistele väiksemat palka kui meestele; miks naisi ikka veel karjääriredelil küllaldaselt ei edutata, ja et küll see Me Too on ikka üks õigel ajal lavale ilmunud seltskond, kes julges meestele varba peale astuda.

Minu meelest oleks kena, kui suudaksime natuke vanameelseks jääda. Et võiksime naises taas näha daami, keda imetleda, austada, kellesse ikka ja jälle kõrvuni armuda, kellele tahaks ka tavalisel päeval lilli kinkida