Kevili uus juht Hannes Prits: mida suurem viljakogus läheb korraga ekspordiks, seda parem on hind

Olete varasemalt juhtinud Estover Piimatööstust, tulundusühistut Vooremaa Piim ja Selja OÜ suurfarme, seega eelkõige piimandusega seotud ettevõtteid. Millised on teie senised kogemused teraviljakasvatuses?

Tulin Estover piimatööstusest, olen juhtinud ka Selja OÜ suurfarme, nii et tõsi – olen olnud rohkem piima poole kaldu. Samas põllumajandus on omavahel seotud, päris puhtaid piimakarjakasvatajaid on meil ikkagi vähe, enamus kasvatab ka teravilja. Aga uus amet Kevilis on igal juhul suur väljakutse.

Kuidas suhtute kriitikasse, et Eestist viiakse liiga palju tooret ehk teravilja välja, samal ajal aga imporditakse valmis teraviljatooteid Eestisse? Kas näete Kevili ühe tulevikuvõimalusena vilja ümbertöötlemist kohapeal?

Kevili puhul on ekspordisuund end väga hästi tõestanud. Eesti majandus saab ja peabki põhinema ekspordil.