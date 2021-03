Milliseid rangeid lisapiiranguid toetaksite?

Kolmas lugeja märgib, et praegusest koolide distantsõppele saatmisest ei piisa, sest õppeasutustesse on siiani lubatud 1.–4. klassi õpilased, kes maske ei pea kandma ja levitavad nõnda viirust edasi. “Kas teatrid, kus rangelt reegleid järgiti, olid nakkuskolded?” küsib ta meelelahutusele seatud piirangutele viidates.



Üks maskikandmise kohustuse pooldaja täpsustab, et avalikus siseruumis oleks see tõesti vajalik, kuid õues ilmtingimata mitte. “Välitingimustes on mask vajalik ainult siis, kui keegi teisele otse lähedalt näkku tatistab,” selgitab ta, et õues piisab kahemeetrise distantsi hoidmisest.