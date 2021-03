Taimi Paljaku nädalaprognoos: võitlus talve ja kevade vahel kujuneb esimesele peagi väga edukaks

Reedel tugevneb läänepoolne kõrgrõhuala ja üksikuid lumehooge on eelkõige Eesti idatiivas. Õhutemperatuur on öösel –3...–8, päeval 0...–6°.

Laupäeva öö on kõrgrõhkkonna mõjul selge ja nõrga tuulega. Õhutemperatuur on –3...–9, Ida-Eestis kuni –12°. Hommikuks laieneb põhja poolt madalrõhkkonna serv Eesti poole, tuul tõuseb ja lähenev pilvemass katab päeval taeva, sajab lund ja lörtsi ning teeb ka tuisku. Edelatuul paisub jõuliseks, sisemaal puhanguti 17, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur tõuseb –1...+3°ni. Liiklustingimused on halvad saju, piiratud nähtavuse ja ka libeduseohu tõttu.

Pühapäeva öö jätkub lume, lörtsi ja tuisuga, lääne pool võib vesisem sadu libedust teha. Päeval pilved hõrenevad ja sajuhooge on harvem. Tuul pöördub loodesse ja on jõuline kuni keskpäevani. Õhutemperatuur on öö hakul veel plusspoolel, hommikuks langeb –1...–6°ni ning päev olulist tõusu ei too.