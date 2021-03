Oksjoni korras müüakse Roela Suurtalu piimafarm Lääne-Virumaal

Roela Suurtalu juhatuse liikme Jaan Neelokse sõnul on ta farmi müügimõtteid kaalunud juba mõnda aega, sest soov on vahetada valdkonda.

Oksjonil olev 500-loomakohaga kompleksi tervikvara koosneb kokku 19 kinnistust. Nende hulgas on kaks lauta, millest üks on 286-kohaline kaasaegne robotlaut, mis valmis alles 8 aastat tagasi ning teine 214-kohaline noorkarja ja kinnisloomalaut, millele lisaks mitu kõrvalhoonet nagu kaks koresöödaküüni, kaks jõusöödapunkrit, kaalumaja ja 4 siloauku, 6000m3 lägalaguun.

Avalik oksjon korraldatakse AS Timber keskkonnas ja detailne info pakutava kohta on leitav roela.timber.ee lehelt.

Neelokse sõnul on oksjoni tarbeks kõige vajaliku ettevalmistamine olnud mahukas ja keerukas töö. Vastutus inimeste, loomade ja ka koostööpartnerite ees on suur, mis tähendab, et müügiprotsess tuleb õigesti läbi viia,“ ütleb Neelokse, kes kinnitab, et tänaseks on kõik ettevalmistused tehtud ja farmi kompleks müügivalmis.

Avalik enampakkumine viiakse läbi Timber.ee oksjonikeskkonnas ning selle kasuks otsustas Neelokse varasemat koostöökogemust arvesse võttes. „Timberi meeskonnaga olen viimastel aastatel palju kokku puutunud ning näinud lähedalt nende asjaajamise käekirja, mis on minule igati sobinud. Sobiv on olnud ka viis, kuidas oksjonikeskkonnas enampakkumisi on korraldatud. Seetõttu oli minu jaoks ainuõige valik just nendega kogu farmikompleksi müügiprotsess läbi arutada ja käivitada,“ selgitab ta.