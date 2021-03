Uks on ära nõiutud - kes läheb üles, saab jalaga hoobi tagumikku

| Piibujutt | Tallinn |



Eriainete õpetaja kurtis, et tunni asemel terve õpperühm seisab kolmanda ja neljanda korruse trepil ning ei tule tundi. Asja uurimisel selgus, et rühma suurim kraakleja Mart oli neljanda korruse ukse ära nõidunud, nii et kes läheb üles, saab jalaga hoobi tagumikku.