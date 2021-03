Kas Maalehes leidub taktikalist abipolitseinikku? Panime end proovile

Taktikalise suunaga abipolitseinike hakati koolitama juba eelmisel aastal, kui Põhja ja Lõuna prefektuuri loodi 35-liikmelised rühmad. Toonane siseminister Mart Helme teatas, et abipolitseinike seeläbi kriisireservi suunamine tähendab riigile suuremat valmisolekut võimalike kriisisituatsioonide lahendamiseks.

Nüüdseks on juba täis ka lõuna regiooni loodud rühm ja järjekord on jõudnud Lääne prefektuurini. Maaleht sõitis katsetele kohale ja uuris asja lähemalt – mis see taktikaline üksus ikkagi on ja kas lihtinimenegi pääseks nii uhke kõlaga rühma?

Pärnu politseimajas võttis meid vastu sealse operatiivkeskuse abipolitseinike rühma juht Rauno Lensment. Koos Maalehe reporteritega oli sinna tulnud ka Janno, kes tegelikult need katsed korra juba edukalt läbinud oli, ning Raul, kes kogenud abipolitseinikuna soovis sammu edasi astuda ja just taktikalisse rühma suunduda.