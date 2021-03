Punahirvedel algas sarveheitmise aeg. Kuidas neid leida?

“Sarvede heitmise aeg alles hakkab, esimesed sarved on punahirvedel heidetud. Esimesena heidavad tavaliselt oma sarved ära just vanemad loomad, nooremad võivad need heita veel aprillis ja maiski. Põhimõte on see, et sarvede heitmine sõltub temperatuurist, ehk kuna nüüd olid soojad ilmad, siis vanemad loomad heidavadki need kohe ära,” kommenteeris tuntud punahirveekspert ja jahimees Jaan Ärmus.