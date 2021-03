KAUBAMAJAD KINNI | Väikelinnade kaubanduskeskused kannatavad suurtega solidaarselt

Alates tänasest hakkab kaupluse müügisaalis ja kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis kehtima 50 protsendi asemel rangem 25-protsendiline ruumitäitumuse piirang.

Ruumitäitumuse piirangu nõue suurte linnade kaubanduskeskustes on mõistetav, ent väikelinnades ongi külastajaid kogu aeg vähe. Kui jätta toidukauplused kõrvale, siis keeruline on leida muid poode, mille täitumus oleks üle 25%.

“Arvan, et see oleks mõistlikum,” vastas Haapsalu Rannarootsi keskuse juhataja Jekaterina Astanovskaja küsimusele, kas regiooniti võiksid piirangud olla erinevad ja otsustajaks võiks olla mitte valitsus, vaid kohalik omavalitsus. Sellisel moel ei kannataks väiksemad piirkonnad ebaõiglaselt.

“Kindlasti Harjumaal on nakatumisoht palju suurem,” ütles Astanovskaja. “Haapsalus on see väiksem. Kannatavad aga kõik koos.”