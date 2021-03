Kuressaare haigla pöördumine kogukonna poole: katsume kümme päeva kodus püsida, kõik on me endi kätes

Head kogukonna liikmed, meie palve on kümneks päevaks maksimaalselt piirata kontakte teiste inimestega ning viia sellega uued haigusjuhtumid Saaremaal miinimumi. Paraku on see ainus viis viiruse levikule võimalikult kiirelt piir panna, sest meie seas on ka asümptomaatilisi nakatunuid, kes enesele teadmata võivad teisi nakatada.

Praegu on viiruse levik üle Saaremaa küllalt ulatuslik ning viirus levib nii peresiseselt kui ka töökollektiivides. Eelmisel nädalal lisandus Saaremaale keskmiselt 40 uut nakatunud päevas, mis meie rahvaarvu juures tähendab, et 100 000 elaniku kohta on haigeid pea 1900. See on maailma mõistes väga suur number.