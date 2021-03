FOTOD | Jahimees korjas maantee äärest karubeebi üles. Kaaluti mõmmiku eutaneerimist, kuid viidi loomaparki

Metsas karupesale sattudes või karu talveunest äratades tuleb pesa juurest kiiresti eemalduda ja teavitada Keskkonnaametit. Talveunest äratades võib karuema pesa hüljata. Mida lähem on aeg kevadele, seda suurem on tõenäosus, et emakaru tuleb pesale poegade juurde tagasi. Seetõttu peab pesa piirkonnas liikumist kuni kevadini vältima – nii jääb karupoegadele võimalus emaga taas kohtuda ning elada oma loomupärast ja täisväärtuslikku elu.

Selle karupoja saatus sai päästetud vaid tänu RMK Elistvere loomapargi võimalusele ta enda hoole alla võtta. See on õnnelik erand, kuna rohkematele karupoegadele Eesti loomaaedades ja mujal ruumi ei ole, teatas amet.

Varasem praktika karupoegade rehabiliteerimisel on näidanud, et enamasti neist inimpelglikke metsloomi enam ei saa. Karud, kes on harjunud inimeselt toitu saama, otsivad inimese lähedust edaspidigi ning hakkavad nõnda probleeme põhjustama. Tuleb arvestada, et väikesest mõmmikust kasvab mitmesaja kilone loom, kes inimesi ei karda ja võib oma käitumisega ohtlik olla, teatas keskkonnaamet.