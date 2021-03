TV3 ekraanil teleesilinastub 18. märtsil kell 22.35 Hiina–Puerto Rico–USA koostöös 2018. aastal valminud põnevik “Replikandid”.

Neuroteadlane William Foster (Keanu Reeves) on suure läbimurde lävel, et kanda inimese teadvus üle arvutisse. Paraku tabab teda ränk tragöödia, kui autoõnnetuses hukkub kogu ta pere. Meeleheitel mees otsustab oma naise ja lapsed ellu äratada. Selleks kavatseb ta nad kõiki reegleid ja eetikanorme eirates usaldusväärse kolleegi abil kloonida ning luua nende replikandid. Jumala mängimisel on aga tagajärjed...