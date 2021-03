Järjejutt SOOME TÖÖLE | Sulaselge röövimine. Mina ju töötan, miks ma töötuid peaks toetama!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Esimese hooga tahaks öelda, et lolli juttu, kuid tegelikult harjub sellega päris ruttu ära,” kostis Annika. “Pealegi ajavad kõik enda arust ju ainult puhast tarkust suust välja. Egas rumal inimene saa ise arugi, kui vähe ta ilmaasjadest teab, aga arvamus on kõige kohta olemas.”

“Sa mõtled nüüd naabertoa Ene-Liisi või?” itsitas Ka­roliina.

“Eks tema on kõige lähem näide, aga ma olen siin trehvanud igasuguseid. Tead, tegelikult on hoopis hullem taluda selliseid pealtnäha vähetähtsaid olmelisi asju. Näiteks läbi hammaste süljega lirtsutamist, matsutades mälumist ja ninaga löristamist. Üks meie elanik ei tõmmanud vetsus vett korralikult peale. Üks vaatas arvutist mingeid nõmedaid filme nii kõvasti, et naabertubagi kuulis. No pagan, osta endale kõrvaklapid ja ära sega teisi!”