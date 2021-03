Vaatamiselamus: Jaapani noormees sööb palju maitsvat kala

Tema videod on enamasti ühe stsenaariumi järgi. Kõigepealt avatakse kast tänase toorainega. See on kas mingi rohkem või vähem eksootiline kala, krevetid, molluskid, rannakarbid, krabid, kalmaarid, kaheksajalad jne. Põhimõtteliselt kõik, mis meres elab, läheb söögiks, isegi merihobukesi on söödud (neid pisikesi frititakse ölis ja sisikonda enne välja ei võeta, mis annab hõrgu maitsenüansi). Eriline lemmik on tal austrid, neid leidub ka mustmiljon liiki.

Siis liigub kaamera üsnagi kitsukesse kööki, kus veel kord tutvustatakse tänast peategelast ja asutakse teda rookima, puhastama, fileerima ja muid ettevalmistusi tegema.