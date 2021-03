Eestis napib jäätmete ümbertöötlejaid ja peame selle eest maksma hakkama

Ohtlike jäätmete käitlemisega on meil enam-vähem hästi vähemalt selles osas, et need ei satuks keskkonda reostama. Eestis on piirkonna ainus akude ümbertöötlemise tehas, Sillamäel tegutsev AS Ecometal.

Keerulisem on olukord vanade patareidega – neid saab küll patareisid müüvates kauplustes olevatesse spetskonteineritesse tasuta ära anda, aga midagi mõistlikku nendega hiljem ette võtta ei osata.

Loe edasi, milliste jäätmetega osatakse Eestis midagi ette võtta ning kui palju tuleb edaspidi maksta ümber töötlemata jäävate plastpakendite eest.