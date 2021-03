Taaskasutuse mure: prügi on, ümbertöötlejaid mitte

Ohtlike jäätmete käitlemisega on meil enam-vähem hästi vähemalt selles osas, et need ei satuks keskkonda reostama. Eestis on piirkonna ainus akude ümbertöötlemise tehas, Sillamäel tegutsev AS Ecometal, mis lisaks kodumaal kogutud autoakudele võtab sisse ka ümberkaudsetest riikidest toodud vanaakusid.