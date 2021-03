Vene keeles, mida ma võõrkeeltest kõige paremini jagan, on ammust ajast selge, et kask (berjoza) on naissoost. Nii õrn ja valge, nii puhas ja lõhnav. Eluea poolest julgeks võrrelda inimesega, arvestades, et parim iga saab mõlemal 90 aastaga läbi.

Kui kevadel kasekoort vigastada, hakkab puu nutma ja mahlapisarad voolama.