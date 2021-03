Maailmarekord: Rakvere noor naine leidis enesele 100 vanaema ja 66 vanaisa

Kas on võimalik, et üks Eestimaal sündinud mälestusteraamat ravib vanaemade haigusi? Kas on võimalik, et Eestimaal sündinud mälestusteraamat võiks olla etem kui Hollywoodi tippfilm? Kas on võimalik, et mõne raamatu ühislugemiseks kogunevad memmed raamatukokku, sest raamat on nii raske, et koju vedada ei jõua?

Vastused pole kaugel, Maaleht käis külas mitmeid auhindu noppinud vanaemade-vanaisade mälestusteraamatute autoril Pamela Maranil ja toob nüüd raamatuga seotud, lausa uskumatuna näivad lood lugejate ette.