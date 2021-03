Õed ja vennad TV 3 populaarteaduses

Tegijate väitel on mälumäng mõeldud kõigile. “Kindlasti võiksid seda vaadata ka need, kel palju ilusat, sealhulgas viktoriinid, noorusaega jäänud,” nendib “Kes teaks?” tootva teleproduktsioonifirma RUUT produtsent Kaupo Karelson. “Aga saate õhkkond on kas või juba saatejuhtide ja kaptenite tõttu kaunis ja nooruslik.”

“Kes teaks?” erineb Karelsoni hinnangul muudest mälumängudest, kuna iga küsimus või vastus on väikese knihviga, mitte lihtsalt kuiva fakti pärimine. Mõnedki küsimused põhinevad igapäevasel elul, kuid vastused toovad välja teadusliku põhjenduse, miks üks või teine asi nii on. Tõsi, eesmärk ei ole teadusega süvitsi minna, aga samas: kas teadsite, et kui kodus panna banaani kõrvale tomat, siis küpseb banaan kiiremini?

Enamik küsimusi tuleb saatesse juba koos rahvusvahelise formaadiga, aga toimetus valib neist välja just Eesti publikule sobivad ning lisab siinse maa ja rahvaga seotu. Paljude valdkondade seas saab kindlasti olema ka kultuurilugu.

Kaks paari kaksikuid

Saade “Kes teaks?” pärineb Saksamaalt, kus seda on tehtud aastaid – isegi mitme tunni pikkused XXL-versioonid on juba eetrisse jõudnud. Lisaks on sama formaadi ostnud Portugali, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia jt riikide telekanalid. Leedus läks saade eetrisse COVIDi esimese laine ajal ning sai väga popiks.

Teadmiseks: kui kellelegi tundub TV3 mängu nimega sarnane sõnapaar varasemast tuttav, siis ETVs on jooksnud telemäng nimega “Kes teab?”. See gümnaasiumiõpilastele mõeldud teadmisteproov põhines lauamängul trips-traps-trull.

“Kes teaks?” toob aga vaatajate ette “täiesti uued energilised saatejuhid, keda mitte armastama hakata on võimatu”. Need on Alice ja Elyne Aaviksoo, keda aastaid tagasi võis kohata Ahhaa keskuse tegemiste juures. Elyne on osalenud ka Skyparki teaduskeskuse SkyLab loomisel, Alice töötab õpetajana.





Alice ja Elyne Aaviksoo ning Priit ja Märt Piusi saade “Kes teaks?” pakub harival, üllataval ja lõbusal viisil võimalust teada saada eriti ootamatute küsimuste põnevaid vastuseid.