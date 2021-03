Rakvere saatis koolid distantsõppele. Linnapea: tagasiside on olnud vaid positiivne

Rakvere linn saatis tänasest enda haldusalas olevad koolid täielikult distantsõppele, et vähendada veelgi kontakte. Otsus sündis eile õhtul, kui linnavalitsus kogunes linnapea Triin Vareki ettepanekul erakorralisele istungile, kus arutati COVID-19 levikuga seonduvat olukorda.

Kaks päeva varem olid Lääne-Virumaa kriisijuhid teinud oma kogukonnale ühispöördumise: olukord on kriitiline ja sellest väljumiseks tuleks igal juhul kontakte vähendada.

Eilsel koosolekul märkis Varek, et arvestades nakatumise tõusu ka Rakvere munitsipaalkoolides ja linnas tervikuna, tuleb koolid saata täielikult distantsõppele. Linna munitsipaalkoolideks on Rakvere Reaalgümnaasium, Rakvere Gümnaasium ja Rakvere Põhikool.

Kahe nädala jooksul koolides seega tegevust ei toimu, ka lõpuklasside lapsi ei kutsuta konsultatsioonitundidesse. "Kui on mure või probleem, saab alati eraldi veebikonsultatsioonid kokku leppida," ütles linnapea.

Riigi poolt on varasemalt distantsõppele saatmisel erand tehtud lõpuklassidele, et nad saaksid eksamiteks valmistuda, aga ka algklassi lastele, et nad ei peaks pikki päevi üksinda kodus olema. Selline kord kehtib hetkel ülejäänud riigis.