Koduperenaiste varjupaik Urvastes keedab suppi Mida Kodus On

“Lähim pood on meil seitsme ja poole kilomeetri kaugusel ning kohvikusse peaks sõitma Võrru. Alguses käisime kõrval koolimajas söömas, sest kaua sa ikka kuiva leiba närid! Aga siis mõtlesime, et selle nelja euro eest, mis me igaüks sööklas välja käime, saab teha terve potitäie suppi,” räägib Mariina nii kiiresti, et ajakirjaniku kõrvad liiguvad nagu üle heinamaa kalpsaval jänesel tuules.

“Urvaste on nii vana kultuurikants, et 1997. aastal naisseltsi asutades oli meil ainult kaks eesmärki: hoida ja edendada! Oi kuidas ma imetlen seda energiat, millega meie naised Urvaste elul ja nimel unustusse vajuda ei lase,” on 1966. aastast Urvastes elanud ja töötanud “rahutu hing” Evi Konnula rahul. “Kui keegi ära väsib, astub järgmine uudishimulik ja aktiivne etteotsa! Olen ikka Olivia Saare sõnadega öelnud, et “kallimast kallim on kullateraga inimene”,” võtab Evi oma inimese hindamise mõõdiku viie sõnaga kokku.

“Kui me 1970. aasta augustis abiellusime ja registreerimiselt Võrust Urvastesse sõitsime, oli tee mäkke pulmarongi autosid täis. Ja see oli ka uhke pilt!” ütleb Evi Konnula (72), kellel koos abikaasa Peebuga on nüüdseks kuldpulmadki peetud. Pool sajandit tagasi Urvaste auväärsest kirikust mööda sõites polnud noorpaaril õrna aimugi, et neli aastat hiljem sünnib nende perre poiss, kes saab kuulsamaks luuletajaks kui murelaulik Marie Heiberg, kelle büst seisab Urvaste kirikuaias. Margus Konnula , luuletajanimega Contra, on oma geniaalsete hea-tuju-värssidega mälestusmärgi iseendale juba loonud…

Urvaste kirik on nii vana, et isegi küla kõige vanemad mehed ei mäleta, kui vana see täpselt on. Kõige targemad kunstiajaloolased on selle üle vaielnud. Aga kiriku 600. aastapäev on ammu maha peetud. Aastatel 1630–1656 teenis Urvaste kiriku kogudust Poolast pärit ning Saksamaal ülikoolides õppinud baltisaksa vaimulik ja pastor Johann Gutslaff, kes õppis ära lõunaeesti keele!

“Kui me mehega poodi pidasime, ei olnud mul ühtegi puhkepäeva! Ja nii 20 aastat järjest… Mul oli ainult üks unistus: saaks kordki jõuluõhtul kirikusse minna. Ei saanud. Siis panime poe kinni,” räägib töönarkomaan Mariina, kellel arvutit ei ole ja telefon on nuppudega.

“Olen paar näitlejast taimetoitlast ka lammast sööma pannud. Kui nad Pokumaalt Tartusse hakkasid sõitma, siis küsisid, et äkki saaks seda liha karbiga kaasa,” naerab seltsimaja perenaine, keda sõpruskonna teised liikmed tegelikult tööga ära tappa ei raatsi. See tähendab, et proovitakse kodudes ikka järgemööda suppi keeta.

“Liha muidugi ka. Seda lammast, mida mu mees soojal ajal maa sees küpsetab,” lisab Mariina. Nüüd kui mu taldrik tühi on, tuleb mulle meelde, et lammast ma ju ei söö.

Ükskord tahtis pulmaseltskond pruutpaari üllatada just sellesama tamme juures. Lepiti tamme juurde jõudmise aeg kokku. Enne seda paluti “üllatusel” redeliga puu otsa ronida. Et siis, kui pruut-peigmees tammele otsa vaatavad, hõikab “üllatus” puu otsast: “kuku!”.

Kirikust vanem on Urvastes ainult Tamme-Lauri tamm. See on Eesti kõige jämedam puu, millest ümber ulatumiseks tuleb kohale kutsuda seitse koolipoissi. Ajalukku läks puu ka ilusa 10kroonise peal. Raha on läinud, aga 700aastane tamm seisab tänu tüvesse valatud betoonile ja latva kinnitatud piksevardale ikka sirge seljaga püsti.

“Helistasin Virvele ja ütlesin, et peseme sind enne aastapäeva puhtaks, tulen sulle autoga järele. Virve hüüdnud torusse: ära veel tule, siin on suured matused, pean ühe korra veel torni ronima ja kella lööma,” mäletab Mariina.

“Saime lõbusa väljapaneku, sipsikukujulised kodused küpsised kaasa arvatud… Need söödi kahjuks ära!” on Virve tegelikult rõõmus. “Kinu tegemise” kõrval on ta ka aktiivne naiskodukaitsja, mälumängija ja kiriku kellamees. Kuna autot tal ei ole, saab Virvega tihti nalja. Kord enne tähtsat püha kutsunud Mariina Virve enda poole sauna.

See tähendab, et näiteks “Sipsiku” näitamise eel kutsuti inimesi üles seansile kaasa võtma koduseid Sipsikuid.

“Urvastesse sattumine on nagu Bingo-võit!” tunnistab Mulgimaalt pärit Airi, kes kiidab nii ämma, äia, oma poegi, Urvaste inimesi kui ka loodust. Airi on tubli projektikirjutaja ja Urvaste elu edendaja. Mitte sellepärast, et muud pole teha, vaid et elu oleks elamist väärt. Need, kes samamoodi tunnevad, käivadki koos seltsimajas.

“See, et vald endise koolimaja meile pikaajalisele rendile annab, oli alguses ainult unistus. Nüüd oleme neli aastat rüganud, et maja elamiskõlblikuks saada. Enam me kahtkümmend ahju kütma ei pea, saime küttesüsteemid sisse! Koridoride põrandatelt tuli maha kraapida 80aastane ajalugu koos kõigega, mida need lauad näinud on. Aknaraamid on originaalid aastast 1939, kui hoone pärast tulekahju uuesti üles ehitati. Seda tehti kohaliku kogukonna raha ja tööga ning vaid ühe aastaga,” imetleb Airi ka neid põlvkondi, kes Urvastet enne teda on armastanud.

Kangasteljed, sokid-kindad, rahvariided, kaltsuvaibad – kõik, mida Urvaste naised on teinud ja jäävadki tegema, on seltsimajas näha. Riiulitel seisavad reas paberkotid viit sorti kamajahuga – esimene mahe kamajahu Eestis saab juba üheteistkümneaastaseks! Urvaste-nimeline viie vilja kamajahu olevat kõige populaarsem. Contra näopildiga kamajahupakil on kiri, et see on tehtud Läti tumedast hernest, rukkist ja nisust. Viimase kohta olevat Mariina mees Peeter öelnud, et kui Contra kama süüa, siis luuletused muudkui tulevad…

“Kama on see, mis meie seltsimaja uksed on lahti hoidnud,” teab seltsimaja perenaine. Kamameistriks õppis ta oma tütar.

“Kõige rohkem imestavad siin köögis mu kõrval kamajahu tegemist pealt vaadanud inimesed selle üle, et päevadepikkust tööd tuleb teha üksi ja käsitsi, kui kuivatusahjud ja röstimispannid välja arvata,” ütleb Maarja-Liise Raidla (34), kes kama- ja šokolaadimeistrina saab seltsimajast ka palka. “Mulle meeldib mu töö väga, see on sama hea kui meditatsioon!”

“Nagu taludes vanasti, tuleb ka kogukonnas osa töid teha talgu korras. Üks kuulus Urvaste firmamärk on Ubinavurts, mida valmistatakse kirikuaias kasvavatest kuldrenettidest. Korjame koos õunad, pressime mahla, kleebime pudelitele etiketid. Kõik see võtab palju aega ja kannatust, aga me kannatame rõõmuga,” räägib Airi Hallik-Konnula.

Kolm tähtsat asja Urvaste naiste kannatlikkusest on käegakatsutav tõend: nad käisid üheksa aastat kohut selle nimel, et Ess-soos kunagist turbatootmist taas ei alustataks. Asi lõppes sellega, et ühel päeval kuulutas Urvaste vald territooriumi looduskaitsealaks ja turba asemel korjavad naised nüüd sügisel päevade viisi jõhvikaid. Talgulisi premeeritakse Urvaste “oma rahaga”. Selleks on kaunilt kujundatud urban, mille eest talguline saab näiteks ühe pannkoogi osta. Huvitav, mis näoga vaataks omanimelisele rahale otsa paavst Urbanus I, kes on Urvaste kiriku kaitsepühakuna sajandeid hästi hakkama saanud. 1997. aastal loodud Urvaste Naisteklubil vahetati nimi seltsimaja vastu lootuses, et ehk siis tuleb mehi ka… Ei tulnud. “Taga­varamehed meie oma meeste näol on ikka olemas,” lubab seltsimaja juht Mariina Kõller, kes ise nimetab ennast pessimistlikuks optimistiks.

