Margus Muld asub uude ametisse 17. maist, kui alustab tööd Eesti ühes suurimas põllumajandustootmise kontsernis Agrone OÜ-s juhatuse liikme ja tootmisjuhina.

“Mul on heameel tõdeda, et sain sellise huvitava ja väärika pakkumise kodumaisel kapitalil põhinevalt ettevõttelt, millel on selged ja ambitsioonikad plaanid oma suuremahulise tootmise süsinikuneutraalseks viimisel,“ teatas Margus Muld.

Ta selgitas, et on valmis võtma vastutuse, et üheskoos olemasoleva meeskonnaga viia Agrone OÜ kontserni ettevõtete tootmisprotsessides ellu rohepööre. Rohepöörde elluviimisega tahab ta koos tegusa meeskonnaga anda omapoolse panuse looduse säästmisse.