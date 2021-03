Väikesi kavalusi rõivaste parandamisel

Piduliku villasest või sametist kleidi puhul ei näe masinal õmmeldud alläär kuigi kaunis välja. Eriti halb on olukord, kui ka õmblusvaru on jäetud vaid sentimeetri jagu. Kleitide alläärel võiks õmblusvaru olla vähemasti 2–3 cm – mida jämedam materjal, seda enam. Seevastu aga näiteks hetkel moes olevate satsiseelikute alläärte käsitsi tegemine oleks väga ajamahukas ning seal võib kasutada masina abi.

Mõnikord võib nööp eest tulla koos tükikese kangaga. Isegi kui väga ettevaatlikult püüda auk kinni õmmelda, ei jää see koht kena ning ka piisavalt tugev. Kui sinna uus nööp õmmelda, ei jää see kuigi kauaks pidama.

Seetõttu tulebki sellise koha parandamisega pisut vaeva näha. Eriti kui tegu on pükstega, sest püksivärvlilt on nööp kiire eest lipsama. Muidugi on võimalus nii palju kaalust alla võtta, et nööbi saab teise kohta õmmelda, ning katkine nööbikoht on värvliga kaetud!