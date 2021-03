Riigikontroll paneb ette tasuta ühistranspordi mõttekus ümber hinnata

Otsene takistus ühistranspordi kasutamisel on ebasobiv liinivõrk ning maakonnakeskuses vajalikke asjatoimetusi välistavad väljumisajad.

Küllap leiduks palju neid, kes oleks valmis maksma pileti eest, kui vaid buss kodu lähedalt läbi sõidaks ja teeks seda asjaajamist võimaldaval ajal. Samas tundub üsna lootusetu, et liinivõrku saab mittesõitjatele sobivamaks teha, kui ühistranspordi liinivõrgu kasutamist analüüsitakse peamiselt sõitjate valideerimisandmete, bussijuhtide ja reisijate sisendi pealt. Paljudes piirkondades ei ole üldse uuritud nende inimeste vajadusi, kes praegu ühistransporti ei kasuta.

Ja veel. Kas Eesti riik on nii suur, et meil on tarvis maakondlikku ühistransporti korraldama panna üheksa ühistranspordikeskust ning kaks vallavalitsust?