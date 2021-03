Partorgi naise sõimamine viis jahiõnne

Kord varahommikul marssis Lutt koos paari kaaslasega läbi kottpimeda pargi vabriku poole, kus ootas furgoonauto. Keegi tuli vastu. Oli nii pime, et saadi vaid aru, et naine. Ta ütles jahimeestele viisakalt "tere hommikust". Lutt vihastas mis kole ja pehmelt öeldes sõimas vastutulija läbi, et mis tal meie hommikuga asja on. Jahiõnn oli selleks päevaks Luti jaoks kadunud.