Toomas Paul: kui miski on tõene, siis tullakse selle peale ikka ja jälle

Olen sama meelt mis Nassim Nicholas Taleb, kes väidab, et ideede puhul peitub vanuses ilu. “Soloni hoiatuse rakendatavus elule keset juhuslikkust – erinevalt risti vastupidisest sõnumist, mida levitab meediast läbi imbunud kultuur – sunnib mind vaistlikult üha rohkem väärtustama selitatud mõtet ja eelistama seda uuele mõtlemisele, hoolimata selle näilisest peenusest ja keerukusest – veel üks põhjus neelata kulunud köiteid, mis mu voodi kõrval lebavad.

Peale selle, et iidne mõte on väärikam värskete suleharjutuste labasusest, olen juba mõnda aega püüdnud seda ideed sõnastada ka evolutsiooniliste argumentide matemaatika ja tingliku tõenäosuse keeles. Kui mingi idee on nii pikka aega ja läbi nii paljude tsüklite elus püsinud, siis on see märk tema suhtelisest kohasusest. Müra, vähemalt osa müra, on temast välja filtreeritud.” Sarnast juttu ajavad ka mu teised viimase aja lemmikud Jordan B. Peterson, Ugo Bardi ja Yuval Noah Harari.