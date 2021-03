Ahjud, kaminad, pliidid lähevad nüüd küttesüsteemide portaali. Mida peab teadma koduomanik?

PZU Kindlustuse hinnangul teeb portaal koduomanikele küttekolletega seotud dokumentide haldamise lihtsamaks. Oluline on aga teada, et küttekollete hooldusele, näiteks korstnapühkimisele sätestatud nõuded jäävad endiseks.

Kindlustusettevõtte varakahjude juht Marge Habakukk selgitas, et koduomanikud peavad aga endiselt jälgima, et korstnat tuleb pühkida igal aastal ning kord viie aasta jooksul peab seda tegema professionaalne korstnapühkija.

Tulekahju on kodukindlustuse põhirisk, mis on alati lepingu sees. Veidi üle kahe aastaga on Habakuke tööandja menetlenud 95 tulekahju, milles enamus on olnud väikesed põlengud ning suuri tulekahjusid, kus kogu vara hävib, tuleb aastas ette kolm-neli.