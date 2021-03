TELESOOVITUSED | Auhinnad, diktaatorid, kangelased

Esmaspäeval, 22. märtsil kell 22.15 on ETV eetris möödunud aastal valminud Saksa dokfilm “Diktatuuri tõmbe­tuultes”.

Tunnustatud ajaloolased nõustuvad, et Ungari pole Viktor Orbáni võimu all enam demokraatlik riik. Veelgi enam: Euroopa Liidu rahastus võimaldab Ungari valitsusel koguni oma haaret riigis tugevdada. Ent mida saab Euroopa Liit teha, et säilitada õigusriik ja vältida diktatuuri teket keset Euroopat?