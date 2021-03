Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mul on meeles üks ähmane mälestuspilt nädalavahetuse hommikust, kui mu ema püüab virvendava ekraani kiuste kirjutada vihikulehele teleris pakutavat toiduretsepti. Eetris oli ülimalt populaarne saade "Nota bene!" ja ekraanil šarmantne Moidela Tõnisson – tolleaegsete naiste jaoks trendilooja. Et temast sai just selliste väärtuste levitaja, oli oma osa kindlasti Moidela Tõnissoni karismal.

"Ta oli väga tark, kuid mitte kunagi ninatark või pahatahtlik. Talle oli antud ka paras annus huumorimeelt. Olen näinud Moidelat peomeeleolus, kui ta tantsuhoos kingad jalast viskas," meenutab Reet Linna kunagist kolleegi.