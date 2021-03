Tuumafüsik Eduard Käbin: tuumajaama põhioht pole avarii, sellise asja suutsid ainult Tšornobõli idioodid korraldada

Võiks. Ainult et maakeral leidub kohti, kus pea kogu aeg möllab torm, millest on võimalik pidevalt energiat saada. Eestis see ju päris nii pole.

Tegelikult pole ju paha, et Eestis on palju põlevkivi. Iseasi, kas tasub sellega jännata. Midagi uut arendada – ma ei arva, et see oleks õige.

Põlevkivi pole muidugi mingi kingitus. Ma ei ole kursis, mida Eestis on proovitud sellest teha. Põlevkivi (ütleb selle sõna eesti keeles – M. M.) on ka Ameerikas ja seal on sellega eksperimenteeritud.

Jah, meil räägitakse sellest palju seoses Narvaga, kus energia tootmine baseerub põlevkivil ja ohus on paljud töökohad. Küsimus on, mis saab, kui põlevkivi kasutamine lõpeb.

Samas paanika, et planeet Maa kohe koost laguneb või üle kuumeneb… See on minu arvates propaganda.

Kui peate silmas vesinikku, siis jah. Aga see nõuab aega, et asendada soojuselektrijaamad n-ö vesinikujaamadega. Seda paari päevaga ei tee.

Eesti on liiga väike riik selleks, et kindlasti oleks vaja tuumajaam ehitada. See on minu isiklik arvamus. Ka seepärast, et Eestis pole piisavalt spetsialiste, kes tegeleksid tuumaenergeetika ja tuumafüüsikaga.

Tuumajaamas tekib hulk radioaktiivseid jääke. Maksi­maal­selt 300 aastat, ja suuremast osast neist (kui nõuetekohaselt ladustatakse – M. M.) ei jää midagi järele. Aga paraku tekib ka aineid, mis on inimesele väga ohtlikud. (Peab silmas pika poolestusajaga aineid – M. M.) Nendega on vaja tegelda. Kiiretes reaktorites saaks neid näiteks n-ö ära põletada. Aga selliste reaktorite arendamisega pole peaaegu tegeldud. Miks? Sest uraan on kõige odavam, uraan rahuldab ju vajaduse.

Ka Jaapanis on tehtud lollusi. Kui oli vaja gaas jaamast välja lasta, ei julgetud seda teha, sest gaas on ju radioaktiivne. Aga juhtus palju hullem – see, mida oleks võinud vähehaaval välja lasta, lendas kõik korraga õhku, toimus plahvatus. Et gaasi välja lasta, oli vaja juhtkonna luba. Aga juhtkond oli välismaal.

Mul pole aimu, mis olukord seal on. Aga võin öelda, et tuumajaama põhioht pole selles, et juhtub avarii, midagi läheb rivist välja ja toimub plahvatus. Sellise asja suutsid ainult Tšornobõli idioodid korraldada.

Eestis räägitakse ka sellest, et Sosnovõi Bori tuumajaam on meile väga lähedal ja kui seal midagi peaks juhtuma, siis tabab meid katastroof. Kuidas Sosnovõi Boris lood on?

Et neid teemasid arutatakse, on mu meelest hea.

Ta võis küll õpetada, et ma mõnest asjast ei räägiks. Aga mul polnud keeldu lugeda seda või teist. Ja me võisime loetu üle omavahel vaielda.

Et mulle nõukogude võim juba varem ei meeldinud, selles mängis oma rolli ka isa. Kui õppisin keskkooli lõpuklassis, tõi ta mulle igal nädalal nn TASSi atlase. (TASS oli Nõukogude Liidu telegraafiagentuur. – M. M.) See oli selline ülevaade, kus olid maailma tuntumate ajakirjanike lugude tõlked. Ma lugesin seda atlast.

Asi on selles, et mu isa käis läbi pika tee. Ta alustas ulja kommunistliku noorena, kes n-ö lipuga vehkides kommunismi ehitas, aga eks ajapikku vaated muutusid. Tal oli tavaks öelda: “Kui midagi tahetakse teha väga hästi, siis välja tuleb päris halvasti.”

Jah. Ühed oleksid öelnud, et näe, milline õnneseen. Teised, et näe, kus kaabakas, kasutas isa positsiooni ära. Proovisin olla täiesti märkamatu.

Tegelikult on kolmas põhjus, miks ma läksin Moskva Ülikooli, seotud sellega, et Eestis polnud ma kusagil n-ö tavaline inimene. Ja see mulle ei meeldinud.

Püüdsin Djilast ka hiljem, uuel ajal lugeda, aga nüüd see tundus vananenud. Lehitsesin, vaatasin, mida ta kirjutas, ja leidsin, et see on ju ajast ja arust. (Naerab.)

Kes olid teie sõbrad, kui Eestis koolis käisite? Kas isa-ema valisid välja, kellega sobib suhelda ja kellega mitte?

Selles osas olin täiesti vaba. Mulle ei öeldud, kellega ei tohi suhelda. Ma nägin ise, kellega ei tohi.

Võiks ju arvata, et kui isa on kõrge parteitegelane, hoiab ta poega kõvasti ohjes.

Seda küll ei olnud. Ta võis õpetada, et ma mõnest asjast ei räägiks. Aga mul polnud keeldu lugeda seda või teist. Ja me võisime loetu üle omavahel vaielda.

Kas teie isa mälestused ja päevikukatked, mis Eestis raamatuna ilmusid, on ka vene keeles ilmunud?

Ei ole vene keeles ilmunud. On käsikirjana. Kui ma selle raamatu kallal töötasin, siis isa kirjutatus suurt midagi ei muutnud. Ja mu meelest on sealt näha, kuidas kulges mu isa tee uljast kommunistlikust noorest sinnamaani, kuhu ta lõpuks jõudis.

Kui seda raamatut lugesin, tabasin end küsimas, kas Johannes Käbin oma mälestusi üles kirjutades mõtles sellele, et keegi teine neid kunagi loeb, et need antakse raamatuna välja. Kui jah, siis kas see pani teda kaaluma, mida ja kuidas üles tähendada – võib-olla mitte öelda kogu tõde või rääkida asjust viisil, nagu neid ehk näha tahetakse?

Suur osa käsikirjast on sündinud nii, et tema ise ei trükkinud neid tekste, seda tegid tüdrukud, sekretärid. See oli sügaval nõukogude ajal. Üleval pool toona selliseid kirjapanekuid ei tervitatud, pigem oli see keelatud. Mõned asjad, mis seal kirjas, mind ärritasid. Seal on kummardusi sotsialismi suunas. Aga isa ütles selle kohta, et kui tahad selle kuidagi trükki anda, siis teisiti lihtsalt ei saa. Nii et raamatu sellest osast võib saada infot ka tema eraelu, mitte ainult poliitiliste vaadete kohta.

Aga milline ta eraelus, kodus oli – kas nagu tavaline isa või mängis suurt ülemust?

Mis ülemust? Naine oli tal ju soomlane. Aga soomlased … see on jõud. (Naerab.)