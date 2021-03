Tuumafüüsik Eduard Käbin: tuumajaama põhioht pole avarii, sellise asja suutsid ainult Tšornobõli idioodid korraldada

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Johannes Käbini poeg Eduard Käbin räägib intervjuus Margus Mikomäele, miks ta otsustas noorukina Eestist minna just Moskva Ülikooli õppima ning kui palju on tema otsused olnud mõjutatud isa arvamusest.

Igal pool, kuhu läksite, olite Johannes Käbini poeg. Ka siis, kui oleksite Tartusse ülikooli läinud?

Jah. Ühed oleksid öelnud, et näe, milline õnneseen. Teised, et näe, kus kaabakas, kasutas isa positsiooni ära. Proovisin olla täiesti märkamatu.

Kuidas teie suhtusite Eesti iseseisvuse taastamisse ja sellesse, et Nõukogude Liit lakkas olemast?

Hästi. Ka isa suhtus hästi, juba ammu enne seda.

Eestis on käimas arutelud, kas ehitada siia tuumajaam või mitte. Kuidas teie sellesse võimalusse suhtute?

Mina ei teeks. Aga see pole kategooriline seisukoht.

Kas maailmas on juba mõni parem, ohutum energialahendus?

Kui peate silmas vesinikku, siis jah. Aga see nõuab aega, et asendada soojuselektrijaamad n-ö vesinikujaamadega. Seda paari päevaga ei tee.

Samas paanika, et planeet Maa kohe koost laguneb või üle kuumeneb… See on minu arvates propaganda.