Värska pereettevõte toob e-kaubanduse ka Lõuna-Eesti ääremaale

'Mari Järg elab koos mehe ja kolme väikese lapsega Võrumaal Karumehe talus. Lähim pood on 5 km kaugusel Oraval, aga sinnakanti pole asja. Kui oli asja Võrru, Põlvasse või Tartusse, sai ka poest läbi käidud. Koroonaajal aga poodi ei kipu.

“Kolme lapsega, kes on vanuses üks kuni kolm aastat, on poeskäik paras ettevõtmine,” tunnistas Järg. Nii et kui ta sai teada, et paariteist kilomeetri kaugusel Värskas asuv pood Lemmik viib kauba Setomaa ja Räpina vallas koju kätte, helistas ta ja küsis, et ehk tuuakse ka endisesse Orava valda. Ja toodigi!